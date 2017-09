L'action des pouvoirs publics en faveur de personnes en difficulté, comme les personnes âgées isolées ou les personnes handicapées, est jugée insuffisante par une grande majorité de Français, selon une étude Kantar Sofres publiée mercredi.

79% des personnes interrogées estiment que l'action des pouvoirs publics en faveur des personnes handicapées est insuffisante, 4 points de plus que lors de la précédente édition en 2016, selon ce baromètre réalisé pour l'association d'aide à domicile ADMR, publié le jour du premier Comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat.Les Français sont également plus nombreux à considérer cette aide insuffisante à l'égard des personnes âgées isolées (+6 points à 84%), des personnes âgées en perte d'autonomie (+5 points à 82%), des personnes malades (+3 points à 69%) et des familles monoparentales (+6 points à 52%).Globalement, 80% pensent que les pouvoirs publics n'aident pas assez les familles qui se retrouvent confrontées à une situation difficile (dépendance, maladie, handicap, naissances multiples). 55% disent qu'ils ne sauraient pas où s'adresser pour être accompagnés, s'ils se retrouvaient dans une telle situation.Les deux tiers des Français (66%) soutiennent au moins une personne de leur famille, mineure ou adulte, qu'il s'agisse de leurs enfants ou petits-enfants, ou d'un autre membre de leur famille.24% déclarent aider régulièrement un de leur proche adulte dans des tâches de la vie courante (courses, repas, petits travaux, accompagnement dans des démarches administratives), 23% doivent quotidiennement prendre des nouvelles d'un proche adulte pour s'assurer que tout va bien, 19% s'occuper régulièrement de sa santé (soins, surveillance de la prise de médicaments, visites chez le médecin).7% financent entièrement ou en partie les soins ou l?accompagnement d?un de leurs proches malade, dépendant ou en situation de handicap (hors enfants), et 6% hébergent chez eux un de leurs proches dans cette situation.75% estiment que la disponibilité des places en crèches est insuffisante et près de la moitié (49%) jugent les solutions de garde d'enfants à domicile trop peu nombreuses.Etude réalisée par internet du 30 août au 4 septembre, auprès d'un échantillon de 1.010 personnes (méthode des quotas).