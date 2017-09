La Chine estime que "la négociation est la seule solution" pour résoudre la crise nucléaire nord-coréenne, a déclaré jeudi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi devant l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous exhortons la Corée du Nord à ne pas aller plus loin" sur "cette voie dangereuse", a-t-il lancé, prônant "la dénucléarisation complète et irréversible" de la péninsule coréenne. "L'espoir de paix demeure", a-t-il assuré, appelant les pays concernés, dont les Etats-Unis et la Corée du Nord, à "se réunir" autour d'une table de négociations.