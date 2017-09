Un jeune homme de 18 ans a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans une rame du métro londonien la semaine dernière, a annoncé vendredi la police britannique.

Un jeune homme de 18 ans a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans une rame du métro londonien la semaine dernière, a annoncé vendredi la police britannique.

Ahmed Hassan a été inculpé de tentative de meurtre et d'utilisation d'explosifs, a indiqué la police dans un communiqué.

Il avait été arrêté vers 07h50 (06h50 GMT) samedi matin au lendemain de l'attaque à Douvres (sud-est de l'Angleterre), un point de transit vers l'autre rive de la Manche.

Selon les médias britanniques, il s'agit d'un orphelin irakien qui vivait dans une maison de Sunbury-on-Thames, à une vingtaine de kilomètres de la capitale britannique, appartenant à un couple âgé et respecté faisant office de famille d'accueil.

Trois autres hommes de 25, 30 et 17 ans sont par ailleurs en détention dans le cadre de cette enquête menée par la section antiterroriste de Scotland Yard. Deux autres ont été relâchés jeudi sans poursuites.

La législation antiterroriste britannique permet de détenir les suspects 14 jours sans poursuites.

L'attentat, perpétré avec une bombe artisanale qui a mal fonctionné, placée dans une rame de métro à une heure de pointe, a fait 30 blessés, dont aucun grave, à la station de Parsons Green, dans le sud-ouest de la capitale britannique.

La bombe contenait des "projectiles" et était "très, très dangereuse", a souligné vendredi la patronne de la police londonienne, Cressida Dick, sur la radio LBC.

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué l'attentat mais les autorités britanniques restent circonspectes.

Cette attaque était le cinquième à frapper le Royaume-Uni en six mois. Trente-cinq personnes ont été tuées dans les précédentes.



Par Delil SOULEIMAN - © 2017 AFP