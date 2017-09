Nice mené 2 à 0 est parvenu à arracher un match nul contre Angers (2-2) sous l'impulsion d'un bon Mario Balotelli, à l'Allianz Riviera vendredi soir, en ouverture de la 7e journée de L1.

Dans l'absolu, ce nul est un coup d'arrêt pour Nice, qui restait sur 3 victoires consécutives, contre Monaco (4-0), Zulte-Waregem (5-1), et Rennes (1-0).Mais vu le début de match raté et le fait que ses hommes n'ont cadré aucune frappe dans le jeu avant la 90e+5, Lucien Favre peut se satisfaire de ce partage des points. Et surtout de l'implication de son buteur italien, qui n'a cessé de se battre.Invaincu en déplacement cette saison (une victoire à Amiens et deux nuls à Marseille et Saint-Etienne), Angers, pour sa part, a montré que sa faculté à ramener des points en déplacement était bien réelle.Le ronronnement du début de match convenait à des Angevins, venus pour protéger leur but dans un 5-4-1 défensif. Comme Nice ne donnait aucune folie, on semblait être parti pour un de ces matches où tout se décante sur un coup de pied arrêté, tard dans la partie...Ce coup-franc survint. Mais avant même la fin du premier quart d'heure. Fulgini ouvrait sur Pavlovic, qui devançait Lees-Melou et Lemarchand, peu consistants dans leur duel aérien (0-1, 12).Dès lors, les hommes de Stéphane Moulin pouvaient contrer à leur guise. Et plutôt bien. La tentative de Fulgini passait de peu à côté (14). Celle de l'excellent Toko Ekambi, parti du rond central, était déviée par un Cardinale vigilent (24).Plus la mi-temps avançait, plus les Niçois offraient des boulevards. Au milieu, la paire Mendy-Koziello était noyée par les vagues adverses, notamment par les rentrées axiales de Tait et Fulgini. Après avoir frappé à côté (32), Tait décalait d'ailleurs à nouveau Andreu, dont le centre trouvait Toko Ekambi, laissé seul (0-2, 34).Impossible, à ce moment-là, de sentir Nice capable de revenir. Mais l'arbitre, François Letexier, allait donner un coup de main aux Aiglons en sifflant pénalty, suite à une main involontaire de Mangani sur un corner de Lees-Melou (39). Balotelli réduisait la marque d'un contre-pied (1-2, 40).En seconde période, sous l'impulsion de SuperMario, les Niçois faisaient d'abord illusion. Puis, le buteur prenait les choses en main. Certes, son coup-franc était brillamment détourné par Letellier en corner (76). Mais sur celui-ci, le gardien dégageait du poing sur Traoré, qui marquait contre son camp (2-2, 77).Nice poussait. Mais Lemarchand (87), Dante (90+3) et enfin Plea dont la frappe était détournée par Letellier (90+5) manquaient le hold-up.Résultats de la 7e journée de la Ligue 1 de football:vendrediNice - Angers 2 - 2ButsNice 2 Balotelli (39 s.p.), Traoré (76 c.s.c.)Angers 2 Pavlovic (13), Toko Ekambi (34)(20h45) Lille - Monacosamedi(17h00) Montpellier - Paris SG(20h00) Bordeaux - GuingampCaen - AmiensLyon - DijonMetz - Troyesdimanche(15h00) Saint-Etienne - Rennes(17h00) Strasbourg - Nantes(21h00) Marseille - Toulouse