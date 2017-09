La star brésilienne Neymar, touchée au pied droit, ne sera pas dans le groupe du Paris SG pour le match de la 8e journée de L1 à Montpellier samedi (17h00), a confirmé le PSG après que plusieurs médias l'ont annoncé vendredi.

La radio RMC a annoncé l'information la première, avant France Bleu Paris puis le quotidien L'Equipe. Le Brésilien de 25 ans, qui reste sur quatre buts et quatre passes décisives lors de ses 5 premiers matches avec le PSG, manquera là son premier match depuis qu'il est officiellement en mesure de jouer sous le maillot parisien.Selon la radio RMC, cette blessure ne remet pas en cause sa participation au premier gros rendez-vous de la saison parisienne, la réception du Bayern Munich mercredi (20h45) au Parc des Princes.Sur son compte Snapchat, le joueur, qui s'est récemment illustré en contestant à son équipier Edinson Cavani le droit de tirer un penalty, a posté une photo de lui avec un pansement au pied droit, souhaitant un bon anniversaire à son compatriote et capitaine Thiago Silva.Neymar, recrue phare cet été du PSG qui en a fait le joueur le plus cher du monde (222 millions d'euros), ne sera pas le seul absent pour le match puisque, outre Javier Pastore dont le forfait était déjà connu, l'Argentin Angel Di Maria restera lui aussi à Paris, comme l'avait révélé plus tôt vendredi la radio France Bleu Paris.