La saga des Mousquetaires, la "Saga Africa" de Gerland, le numéro d'équilibriste de Boetsch en Suède et le missile "scud" qui s'abat sur Melbourne: retour sur les neuf titres de l'équipe de France de Coupe Davis.

- 1927-1932: la suprématie de Lacoste, Cochet, Borotra et Brugnon -

Les "Mousquetaires", surnommés ainsi pour leur jeu esthétique évoquant le maniement d'une épée et leur esprit conquérant, ont perdu deux finales contre les Etats-Unis (1925, 1926) avant d'apporter à la France son premier Saladier d'argent. C'était en 1927 à Philadelphie, dont Jean Borotra, dit le "Basque bondissant" décédé en 1994 (à 95 ans), gardait un souvenir ému. "Nous en rêvions depuis si longtemps... La veille du jour fatidique, j'étais en train de travailler dans ma chambre d'hôtel quand j'ai entendu des bruits sourds à côté. J'ai ouvert la porte et découvert René Lacoste qui s'entraînait à servir contre le canapé. Il savait que pour gagner contre le terrible Tilden, il devait réussir à jouer son revers", racontait-il en 1991 au Figaro. A Roland-Garros, les Français allaient conserver cinq fois la Coupe Davis, organisée selon une formule différente d'aujourd'hui. Le tenant du titre n'avait à rejouer que la finale baptisée "Challenge round". Outre ce trophée, les "Mousquetaires" ont apporté à la France 20 titres du Grand Chelem en simple, dont la moitié à Paris.



- 1991, 1996: le doublé de Yannick Noah -

Au Palais des sports de Gerland à Lyon, Noah fait danser la "Saga Africa", son tube de l'été, à l'équipe de France après un week-end de rêve. Henri Leconte, revenu de loin, et Guy Forget mettent fin à une disette de 59 ans des Bleus dans la Coupe du monde du tennis en créant la surprise face aux Etats-Unis d'Andre Agassi et Pete Sampras (3-1). "Yannick on l'aurait suivi partout. C'était notre grand frère et notre icône", dit Forget au sujet de son ami en totale réussite pour sa première campagne en tant que capitaine. Lors de son deuxième mandat, Noah récidive en 1996 en Suède avec Forget mais aussi Cédric Pioline, Guillaume Raoux, et Arnaud Boetsch qui remporte le 5e duel décisif contre Nicklas Kulti en sauvant 3 balles de match. La France exulte et Noah rend un vibrant hommage à Stefan Edberg en le portant sur ses épaules. Le légendaire joueur scandinave, trop diminué physiquement pour disputer le dernier match, mettait fin à sa carrière à Malmö.



- 2001: Nicolas Escudé, dit "scud", abat l'Australie -

Deux ans après leur défaite en finale à Nice, les Bleus retrouvent les Australiens, grandissimes favoris sur leur gazon de Melbourne. Lleyton Hewitt, N.1 mondial, a gagné l'US Open et vient de remporter le Masters. Patrick Rafter, double champion de l'US Open (1997-1998), a aussi atteint deux fois la finale de Wimbledon (2000, 2001). Mais Nicolas Escudé, en état de grâce, réussit une sacrée performance en cinq sets contre Hewitt. Rafter égalise en battant Sébastien Grosjean mais Cédric Pioline et Fabrice Santoro, dont les relations étaient tendues, font l'union sacré en double face aux vedettes aussies. Alors que Grosjean s'incline le dimanche contre Hewitt, Nicolas Escudé se mue en héros face à Wayne Arthurs, qui remplaçait Rafter blessé. "J'étais tellement focalisé sur l'Australie que je n'avais pas gagné un seul match lors de mes quatre précédents tournois. Malgré ces résultats, je me sentais en pleine confiance à Melbourne et j'ai d'ailleurs toujours abordé ces rencontres de Coupe Davis en étant persuadé que j'allais gagner", a raconté Escudé.



