Un message sur Twitter, un autre sur Instagram: Johnny Hallyday a fait sa réapparition sur les réseaux sociaux mardi soir avec des clins d'oeil à sa fille Jade et à sa chienne, quelques jours après avoir été hospitalisé pour détresse respiratoire.

La star de 74 ans, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons, ne donne toutefois pas de nouvelles de sa santé dans ces deux messages. Sur Twitter, Johnny Hallyday a posté pour ses 1,6 million de followers une photo de sa fille, raquette à une main avec ce message: "Ma Jade a repris ses cours de tennis". Suscitant de nombreux remerciements et retweets de ses fans.

Sur son compte Instagram (126.000 abonnés), c'est une photo non datée du chanteur, chapeau et lunettes noirs, assis avec sa chienne, qui est apparue dans la soirée. Une photo qui a également suscité de très nombreux messages de soutien.

Le chanteur a été hospitalisé la semaine dernière à Paris pour détresse respiratoire. Samedi, il a pu regagner son domicile en région parisienne. Johnny Hallyday a annoncé en mars être atteint d'un cancer. Ce qui ne l'a pas empêché de tenir son engagement lors de la tournée des Vieilles Canailles en juin et juillet, avec ses amis Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, et de commencer l'enregistrement d'un nouvel album studio.



