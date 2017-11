Marine Le Pen a annoncé mercredi le dépôt de plaintes pour "discrimination" contre la Société Générale, qui a demandé au Front national de clôturer ses comptes, et contre HSBC, dont la présidente du parti d'extrême droite se dit "chassée".

"Nous déposerons évidemment plainte tant au nom du Front national contre la Société Générale et sa filiale qu'à titre personnel je le ferai contre la HSBC. Et nous appelons nos cadres, nos élus, nos adhérents, nos électeurs, à en tirer toutes les conséquences et à soutenir plus que jamais le Front national et la démocratie", a déclaré Mme Le Pen lors d'une conférence de presse, évoquant une "fatwa bancaire" à l'encontre du FN.



Par Laurent GESLIN - © 2017 AFP