Lyon, demi-finaliste la saison dernière, sera qualifié pour les 16e de finale d'Europa League en cas de victoire ou de nul contre les Chypriotes de l'Apollon Limassol jeudi, tandis que Nice et Marseille peuvent aussi valider leur billet face à Zulte-Waregem et Konyaspor.

Les Niçois accèderont au prochain tour en cas de succès. Pour l'OM, il faut gagner et espérer que le Vitoria Guimaraes ne s'impose pas à Salzbourg.

Parmi les grosses équipes européennes, l'AC Milan est en bonne voie pour obtenir son billet s'il bat l'Austria Vienne. Un match nul suffit également en cas de résultat favorable dans l'autre rencontre.

Les Milanais sont bien en-deçà des attentes en championnat (7e) et ils ont déçu en C3, en enchaînant deux matches nuls contre l'AEK d'Athènes.

De son côté, Arsenal est déjà qualifié avec de fortes chances de terminer à la première place de son groupe. La Lazio a assuré sa première position dans son groupe et sa place en 16e de finale.

La Real Sociedad peut se contenter d'un match nul à Rosenborg pour rejoindre la phase éliminatoire. Villarreal entrevoit également la qualification, avant son déplacement à Astana.



Les matches de jeudi (en heures françaises):

Groupe F

(19h00) Lokomotiv Moscou (RUS) - FC Copenhague (DEN)

(21h05) FC Sheriff Tiraspol (MDA) - Zlin (CZE)

Groupe G

(19h00) Viktoria Plzen (CZE) - Steaua Bucarest (ROM)

Lugano (SUI) - Hapoel Beer Sheva (ISR)

Groupe H

(19h00) Cologne (GER) - Arsenal (ENG)

BATE Borisov (BLR) - Etoile Rouge Belgrade (SRB)

Groupe I

(19h00) Salzbourg (AUT) - Vitoria Guimaraes (POR)

Konyaspor (TUR) - Marseille (FRA)

Groupe J

(19h00) Athletic Bilbao (ESP) - Hertha Berlin (GER)

Östersund (SWE) - Zorya Louhansk (UKR)

Groupe K

(19h00) Lazio Rome (ITA) - Vitesse Arnhem (NED)

Nice (FRA) - Zulte-Waregem (BEL)

Groupe L

(19h00) Rosenborg (NOR) - Real Sociedad (ESP)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Vardar Skopje (MKD)

Groupe A

(17h00) Astana (KAZ) - Villarreal (ESP)

(21h05) Maccabi Tel Aviv (ISR) - Slavia Prague (CZE)

Groupe B

(21h05) Partizan Belgrade (SRB) - Young Boys Berne (SUI)

Skënderbeu (ALB) - Dynamo Kiev (UKR)

Groupe C

(21h05) Ludogorets (BUL) - Istanbul Basaksehir (TUR)

Sporting Braga (POR) - Hoffenheim (GER)

Groupe D

(21h05) AEK Athènes (GRE) - Rijeka (CRO)

AC Milan (ITA) - Austria Vienne (AUT)

Groupe E

(21h05) Lyon (FRA) - Apollon Limassol (CYP)

Everton (ENG) - Atalanta Bergame (ITA)



Par Jean-François GUYOT - © 2017 AFP