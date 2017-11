L'Irak a lancé jeudi dans le désert occidental l'ultime opération militaire pour éliminer les dernières poches où sont retranchés les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans le pays.

"L'armée, la police fédérale et (les forces paramilitaires du) Hachd al-Chaabi ont commencé ce matin une vaste opération pour nettoyer la région (désertique) Al-Jazira qui s'étend sur les provinces de Salaheddine, Ninive et Al-Anbar", a affirmé dans un communiqué le général Abdelamir Yarallah, chef des opérations du Commandement conjoint des opérations (JOC).

Selon les experts, cela représente 4% du territoire, soit environ 7.000 km2.

Dans un communiqué séparé, le Hachd al-Chaabi a annoncé que "la première étape d'une large opération pour libérer une région désertique à cheval sur les provinces de Salaheddine, Ninive et al-Anbar, jusqu'à la frontière avec la Syrie".

"L'offensive, soutenue par l'armée de l'air irakienne, et menée avec l'armée et la police fédérale, a été lancée à partir de trois axes", a ajouté le Hachd.

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi avait indiqué mardi qu'il refusait d'annoncer la défaite de l'EI avant d'avoir nettoyé les poches jihadistes qui subsistent dans des zones désertiques du pays.

"Après la fin de l'opération, nous annoncerons la défaite totale de Daech en Irak", avait-il dit en utilisant un acronyme en arabe de l'EI.



