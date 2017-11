Le Paris SG, porté par son trio Neymar-Cavani-Mbappé contre le Celtic Glasgow mercredi (7-1), a remporté son 5e succès en autant de rencontres de Ligue des champions, conservant la première place du groupe B avant le choc contre le Bayern Munich.

Toujours invaincu et déjà qualifié pour les 8es de finale, le club parisien a toutefois encaissé son premier but de la phase de poules, mais la "MCN" a encore déroulé, avec deux doublés signés Neymar et Edinson Cavani, et une réalisation de Kylian Mbappé, pour remporter le plus large succès de son histoire en C1.



Par Laurence COUSTAL - © 2017 AFP