Le Comité international olympique (CIO) a retiré vendredi les deux titres olympiques obtenus par la Russie lors des JO de Sotchi-2014 en bobsleigh, sur la base des conclusions des auditions de la Commission Oswald sur les sportifs impliqués dans le scandale de dopage d'Etat en Russie.

Aleksandr Zubkov, véritable héros en Russie après son doublé en or à Sotchi (bob à 2 et bob à 4), a été disqualifié et a vu ses résultats aux JO-2014 annulés, tout comme la patineuse de vitesse russe Olga Fatkulina qui s'est vu retirer sa médaille d'argent sur 500 m.



Par Beatrix BACONNIER MARTIN - © 2017 AFP