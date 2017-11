"On se doit de jouer avec nos têtes": Guilhem Guirado, le capitaine du XV de France, a déclaré vendredi avoir eu des "mots durs" envers ses coéquipiers après une nouvelle défaite, contre l'Afrique du Sud (17-18), et avant de clore les tests de novembre contre le Japon samedi.

Q: On imagine que vu votre série négative, il y a peu de risques de faire un complexe de supériorité samedi...

R: "Vous vous doutez bien qu'avec nos résultats et l'ambiance morose qui règne, on ne se permettrait pas de prendre de haut les Japonais. Sérieusement, on se concentre sur nous-mêmes. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs (8 dans le XV de départ, NDLR), on veut bien finir cette tournée avec ce match très important."

Q: Vous avez quitté Marcoussis en début de semaine en raison d'un deuil familial. Avez-vous envisagé de ne pas jouer ?

R: "Non. Ce sont des problèmes personnels, je n'ai pas envie d?en parler. Je l'ai déjà fait par le passé (lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2006, NDLR), ça ne regarde que ma propre personne. J'avais besoin de jouer, aussi, ça fait partie de mon caractère. Et je suis prêt à jouer."

Q: Puisez-vous ou perdez-vous de l'énergie dans le capitanat ?

R: "Un peu des deux. J'ai eu des mots durs envers l'équipe après le match. On n'était pas loin, mais quand on fait trop d?erreurs à ce niveau, on tape contre un mur. On a été dangereux contre l'Afrique du Sud, mais c?est trop frustrant de mourir à un point après toutes les erreurs qu?on a commises. J?ai eu des mots poignants, qui ont rejoint ceux du staff. On se doit d?être exigeant. On fait des concessions durant des années pour être en équipe de France, quand les occasions se présentent, on se doit de jouer avec nos têtes."

Q: Vous avez disputé 71 matches sur les deux dernières saisons, et jamais moins de 28 par saison sur les cinq dernières années. Est-ce bien raisonnable ?

R: (sourires) "Je suis très dur avec moi-même. Je m'autorise peu d'excès, peu de sorties de route. Si je travaille aussi dur l'été, c'est pour tenir toute la saison et éviter les blessures. Je me prépare en conséquence. Et j'essaie de tout donner sur les matches, être le plus irréprochable possible, même si vous vous doutez qu'il y a des sorties de route techniques et tactiques parfois. J'aime jouer, j'ai besoin de jouer. Quand j'aurai fini ma carrière, je pourrai dire que j'ai joué un maximum de matches et que je n'ai jamais géré."

Propos recueillis lors d'un point-presse



