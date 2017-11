Et de trois. Après ses revers à Agen et face au Racing à Mayol, Toulon a essuyé une nouvelle défaite sur le terrain de Castres (19-20), samedi en ouverture de la 11e journée de Top 14.



Venu dans le Tarn pour relever la tête, le RCT (8e, 26 points) en repart en pleine crise et risque de glisser encore au classement à l'issue de la journée. Vainqueur au forceps, le CO, qui pourra regretter les cinq échecs de ses buteurs (Urdapilleta et Caminati) face aux perches, enchaîne lui une quatrième victoire de rang qui lui permet de s'installer dans le wagon des places qualificatives (4e provisoire avec 29 points).



Les Toulonnais, qui ont mené durant une bonne partie de la rencontre, n'ont pourtant pas démérité, loin de là. Rapidement menés après un essai de Julien Caminati (5e), ils ont immédiatement réagi en inscrivant deux essais coup sur coup leur permettant de mener à la pause (10-12).



D'abord par Chris Ashton (11e), après un coup de pied à suivre de Ma'a Nonu, puis par Nonu lui-même (17e).

Menés de nouveau après une pénalité d'Urdapilleta (50e, 13-12), les Varois ont repris l'avantage sur un contre de Fekitoa (56e, 13-19), après l'interception d'une passe d'Urdapilleta.



Mais réduits à quatorze après le carton jaune infligé à Setiano (59e), ils n'ont pu empêcher, malgré leur solide défense, le CO d'inscrire l'essai de pénalité (65e, 20-19) qui scellera sa victoire à un quart d'heure du terme.



AFP