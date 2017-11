Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Une forte explosion dimanche dans une grande ville de l'est de la Chine a entraîné l'effondrement de bâtiments et fait au moins deux morts et des dizaines de blessés, selon les autorités et la télévision d'Etat.

