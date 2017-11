Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

L'entraîneur du Paris SG, Unai Emery, a décidé d'aligner son trio star Mbappé-Neymar-Cavani dimanche soir (21h00) à Monaco en conclusion de la 14e journée de L1, alors que son homologue azuréen Leonardo Jardim a densifié son secteur défensif en titularisant Almamy Touré.

Kylian Mbappé, 18 ans, transféré cet été de Monaco à Paris pour la somme de 180 millions d'euros affrontera donc pour la première fois son club formateur, avec lequel il a été champion de France la saison dernière.

La composition du Paris SG est classique. En défense centrale, le duo brésilien Marquinhos-Thiago Silva sera titulaire, avec Adrien Rabiot en milieu défensif axial devant lui.

Les côtés seront occupés par Layvin Kurzawa et Julian Draxler à gauche, Daniel Alves et Marco Verratti à droite.

En face, l'AS Monaco se présentera avec une équipe plus défensive qu'à son habitude. Par rapport à la formation laminée par le RB Leipzig (1-4) en Ligue des champions mardi dernier, Leonardo Jardim a effectué un seul changement: Almamy Touré remplace sur le côté droit Rony Lopes, relégué sur le banc, aux côté de l'international français Djibril Sidibé, de retour à la compétition après près de six semaines d'arrêt à la suite d'un problème au pubis.

Equipe:

Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - K. Baldé, Tielemans, Moutinho, Fabinho, A. Touré - Falcao (cap)

Entraîneur: Leonardo Jardim

Paris SG: Areola - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa - Verratti, Rabiot, Draxler - Mbappé, Cavani, Neymar

Entraîneur: Unai Emery

Arbitre: François Letexier



