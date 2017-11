Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le président kényan Uhuru Kenyatta a été investi mardi pour un second et dernier mandat à la tête de son pays, lors d'une cérémonie marquant la fin d'une saga électorale à rebondissements qui a rappelé au Kenya ses profondes divisions ethniques, géographiques et sociales.

