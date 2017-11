Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le Prince Harry, 33 ans, et Meghan Markle, une actrice américaine de 36 ans, se marieront en mai à la chapelle Saint-George, au château de Windsor, a annoncé mardi le palais de Kensington.

"Sa Majesté la reine Elizabeth II leur a accordé la permission de se marier dans la chapelle. La famille royale financera le mariage", indique un communiqué du palais.

Meghan sera baptisée selon le rite anglican et confirmée pour ce mariage, et "va demander la citoyenneté britannique, ce qui prendra plusieurs années", a déclaré un porte-parole du prince, Jason Knauf.

Il a affirmé que le château de Windsor, où la reine passe la plupart de ses week-ends, était un "endroit très spécial" pour Harry et Meghan, qui y avaient passé du temps ensemble.

Vendredi, le couple se rendra à Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, pour de premiers engagements officiels.

"Le prince Harry et Miss Markle se rendront vendredi à Nottingham pour deux engagements sur des sujets qui passionnent son Altesse royale -la sensibilisation à la question du sida et la criminalité juvénile", a indiqué le palais.

Le couple qui se fréquente depuis 16 mois, a annoncé ses fiançailles lundi. "Toutes les planètes étaient alignées... Cette femme magnifique est entrée dans ma vie et je suis entré dans la sienne", a déclaré le prince lors d'une interview télévisée lundi.

Selon le porte-parole du prince, le couple va apporter sa touche personnelle à ce mariage. "Ils s'assureront qu'il soit à leur image", a-t-il déclaré mardi.



