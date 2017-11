Départ à Jérusalem, arrivée à Rome: le Tour d'Italie élargira son horizon lors de sa 101e édition du 4 au 27 mai 2018, avec entre ces deux pôles spirituels huit arrivées au sommet, dont le terrifiant Monte Zoncolan.

Le départ de Jérusalem, connu depuis le mois de septembre, sera l'occasion d'honorer la mémoire du "campionissimo" Gino Bartali, triple vainqueur du Giro (1936, 1937, 1946) qui a ensuite été reconnu "Juste parmi les Nations" pour son rôle pendant la Seconde guerre mondiale. "Ces étapes en Israël lui sont dédiées", a confirmé mercredi Mauro Vegni, le directeur de la course.

Après le contre-la-montre inaugural de la Ville sainte, le peloton restera encore deux jours en Israël, avec une arrivée à Tel Aviv puis une autre à Eilat, au bord de la Mer Rouge à l'extrême sud du pays.

Les coureurs passeront ensuite trois jours en Sicile, comme l'année dernière, avec une première arrivée en altitude au bout de la 6e étape, sur les flancs de l'Etna.



- Froome, l'une des attractions -



Alors que le doute plane encore quant à la participation du vainqueur sortant Tom Dumoulin, Chris Froome sera sans conteste l'une des attractions de cette édition. Le Britannique a annoncé mercredi sa participation, avec en ligne de mire le doublé Giro-Tour de France que seuls sept coureurs ont réalisé, le dernier étant Marci Pantani en 1998.

Le quadruple vainqueur du Tour aura remarqué, comme les autres coureurs, le peu d'espace laissé au contre-la-montre.

Il n'y aura en effet que deux chronos, celui du premier jour à Jérusalem et celui qui se disputera dans le Trentin lors de la 16e étape, sur 34 kilomètres entre Trente et Rovereto.

La montagne en revanche sera comme toujours très présente avec en point d'orgue lors de la 14e étape l'ascension du terrible Zoncolan, par le versant d'Ovaro, le plus difficile (10 kilomètres à plus de 11% de moyenne et des passages à 22%).

Et la dernière semaine sera redoutable avec, outre le contre-la-montre de Rovereto, trois arrivées consécutives en altitude dans les Alpes, à Prato Nevoso, Bardonnèche et Cervinia.

Au lendemain de l'arrivée à Cervinia, le peloton disputera la dernière étape à Rome, où le Giro s'est déjà terminé à trois reprises, en 1911, 1950 et 2009.

De la Piazza del Popolo au Colisée en passant par les Thermes de Caracalla et le Circo Massimo, le circuit sera somptueux. Mais les jeux seront déjà faits.



