Le président américain Donald Trump a appelé mercredi la Chine à "utiliser tous les leviers disponibles" pour faire plier Pyongyang après le nouveau tir de missile nord-coréen, promettant l'adoption d'"importantes sanctions supplémentaires" dans la journée.

"Je viens juste de parler avec le président chinois XI JINPING à propos des actions provocatrices de la Corée du Nord. D'importantes sanctions supplémentaires seront imposées à la Corée du Nord aujourd'hui. Nous allons nous occuper de cette situation!" a écrit Donald Trump sur Twitter, sans préciser dans quel cadre - américain ou multilatéral - ces sanctions seraient adoptées.

Lors de cette conversation téléphonique avec Xi Jinping, Donald Trump a appelé Pékin à "utiliser tous les leviers disponibles pour convaincre la Corée du Nord d'abandonner ses provocations et de retourner sur la voie de la dénucléarisation", a précisé la Maison Blanche dans un communiqué.

M. Trump "a souligné la détermination des Etats-Unis à se défendre et à défendre (ses) alliés face à la menace croissante posée par le régime nord-coréen", poursuit le communiqué.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a déclaré mercredi que son pays était devenu un Etat nucléaire à part entière après avoir testé avec succès un nouveau type de missile capable de frapper n'importe où aux Etats-Unis. Un dangereux camouflet pour Donald Trump qui avait assuré que le développement de telles capacités "n'arriverait pas".

Le programme nucléaire et balistique nord-coréen avait été au coeur des discussions lors de la longue tournée asiatique début novembre de Donald Trump, qui entretient de bonnes relations avec Xi Jinping et avait estimé à son retour à Washington que les discussions avaient été concluantes.

