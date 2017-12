Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Deux autres cadres du cimentier Lafarge, soupçonné d'avoir indirectement financé des organisations jihadistes, dont le groupe Etat islamique, pour continuer à faire fonctionner sa cimenterie en Syrie malgré la guerre, ont été mis en examen vendredi, a-t-on appris de source judiciaire.

Bruno Pescheux, directeur de l'usine de 2008 à 2014, et Jean-Claude Veillard, directeur sûreté chez Lafarge, ont été mis en examen pour "financement d'une entreprise terroriste" et "mise en danger de la vie d'autrui". Frédéric Jolibois, directeur du site à partir de l'été 2014, avait été mis en examen un peu plus tôt dans la journée.



