L'Allemagne, champion en titre, a hérité d'un groupe à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, tout comme le Brésil, cinq fois lauréat, ou encore la France, selon le tirage au sort du Mondial-2018 en Russie (14 juin-15 juillet), vendredi au Kremlin à Moscou.

Le match d'ouverture opposera la Russie, pays-hôte, à l'Arabie Saoudite, le 14 juin à Moscou. Parmi les autres favoris, l'Espagne aura un match choc avec le Portugal dans le groupe B (complété par le Maroc et l'Iran). Le Brésil aura affaire à Suisse, au Costa Rica et à la Serbie dans le groupe E.

Composition des groupes pour le Mondial-2018 en Russie (14 juin-15 juillet) selon le tirage au sort effectué vendredi au Kremlin:

Groupe A: Russie, Arabie Saoudite, Uruguay, Egypte.

Groupe B: Portugal, Espagne, Maroc, Iran.

Groupe C: France, Australie, Pérou, Danemark.

Groupe D: Argentine, Islande, Croatie, Nigeria

Groupe E: Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie.

Groupe F: Allemagne (tenante du titre), Mexique, Suède, Corée du Sud.

Groupe G: Belgique, Angleterre, Panama, Tunisie.

Groupe H: Pologne, Colombie, Japon, Sénégal.



