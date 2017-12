Des chutes de neige en plaine dans plusieurs départements de la région Rhône-Alpes occasionnaient des difficultés de circulation vendredi matin, en particulier sur les autoroutes où la circulation des poids lourds a été interdite par endroits.

Les flocons perturbent notamment le trafic en Isère et en Savoie, sur l'autoroute A43 entre Bourgoin-Jallieu et Chambéry dont une portion a été fermée temporairement, et sur l'A48 entre Bourgoin et Grenoble autour du col de Rossatière. "Des mesures de stockage ont été activées dès 06h00 ce matin par les forces de l'ordre, empêchant les poids lourds d'accéder à ces axes déjà fortement encombrés", a précisé le gestionnaire du réseau Area dans un communiqué.

Les camions de plus de 7,5 tonnes n'ont en effet plus le droit de circuler sur ces portions de l'A48 et de l'A43, pour une durée indéterminée, selon la préfecture. Vers 10H00, les zones de stockage commençaient à saturer et des camions commençaient à repartir en convoi sécurisé du péage de Saint-Quentin-Fallavier à l'est de Lyon. La circulation était fortement perturbée aussi dans l'agglomération grenobloise.

Plus au sud dans la Drôme, Bison Futé signalait un bouchon d'une quinzaine de kilomètres sur l'A7, dû à la neige alors que le trafic avait été perturbé plutôt par un accident entre deux camions. Les flocons ralentissaient aussi les véhicules sur la nationale 7. La neige tombait également à basse altitude dans la Loire et en Ardèche.

Tous ces départements ne sont placés qu'en vigilance jaune toutefois par Météo-France, contrairement au Puy-de-Dôme, au Cantal et à la Haute-Loire où les prévisionnistes ont lancé une alerte orange face à la neige et au verglas. La circulation était perturbée notamment sur l'autoroute A75 dans le Cantal ainsi que sur les nationales 88 et 102 en Haute-Loire.



AFP