Des centaines de personnes étaient rassemblées à Nottingham (centre de l'Angleterre) pour accueillir le Prince Harry et sa fiancée Meghan Markle qui y effectuaient vendredi leur première visite officielle depuis l'annonce de leur futur mariage lundi.

Les deux jeunes gens sont arrivés en fin de matinée à Nottingham où ils ont serré des mains et adresser quelques mots à leurs fans. Ils étaient ensuite attendus à une fête organisée par une association d'aide aux malades du sida puis devaient visiter une école qui participe à un programme sur la criminalité juvénile, deux sujets qui leur tiennent à coeur.

"Mlle Markle est impatiente de rencontrer tous ces jeunes gens dont le prince Harry lui a parlé", a déclaré le porte-parole du prince Jason Knauf avant la visite.

Ce déplacement est le premier d'une longue liste avant leur mariage prévu au mois de mai, à la chapelle Saint-George, au château de Windsor, où sa grand-mère la reine Elizabeth II passe la majorité de ses week-ends et où Harry a été baptisé, les deux jeunes gens ayant exprimé la volonté de parcourir le pays.

M. Knauf a affirmé que Harry, 33 ans, était très attaché à la ville de Nottingham et qu'il était "impatient de présenter Mlle Markle" à ses habitants.

"C'est absolument merveilleux et fantastique, et nous sommes privilégiés qu'ils aient choisi Nottingham pour leur premier engagement officiel", a déclaré à l'agence britannique PA Irene Hardman, 81 ans, qui patientait derrière une barrière dans le froid pour apercevoir le couple.

Le couple, qui se fréquente depuis seize mois, a annoncé ses fiançailles et son prochain mariage lundi. "Toutes les planètes étaient alignées... Cette femme magnifique est entrée dans ma vie et je suis entré dans la sienne", a déclaré le prince lors d'une interview télévisée.



Par Joris FIORITI - © 2017 AFP