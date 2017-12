L'attaquant uruguayen du Paris SG Edinson Cavani a été laissé sur le banc pour le match à Strasbourg comptant samedi pour la 16e journée de Ligue 1, au profit d'Angel Di Maria titularisé aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, selon la feuille de match.

"El Matador", meilleur buteur de Ligue 1 (17 buts), a été ménagé par l'entraîneur espagnol Unai Emery, sans doute en prévision du match de Ligue des champions mardi sur la pelouse du Bayern Munich, dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions, essentiel pour assurer la tête de groupe. Vainqueur 3-0 à l'aller, les Parisiens sont en ballotage très favorable pour la conserver et s'offrir ainsi un 8e de finale censé être plus aisé.

Neymar sera suspendu pour le prochain match de championnat, samedi prochain au Parc des Princes face à Lille (17h00).

Côté strasbourgeois, Martin Terrier a été titularisé et pourrait occuper le poste de meneur de jeu.

Les équipes:

Strasbourg: Kamara - Seka, Mangane (cap.), Koné, Lala - Martin, Aholou, Lienard, Terrier - Da Costa, Bahoken

Paris SG: Areola - Alves, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Berchiche - Draxler, Rabiot, Pastore - Di Maria, Mbappé, Neymar



Par Julie DUCOURAU - © 2017 AFP