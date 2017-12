Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

L'entraîneur du Paris SG Unai Emery a convoqué un groupe de 19 joueurs pour affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des champions, sans le Brésilien Lucas, que le club cherche à vendre lors du prochain mercato.

Lucas Moura, 25 ans, reste sur une saison aboutie sur le plan personnel mais les arrivées de son ami Neymar et de Kylian Mbappé ont drastiquement réduit son temps de jeu cette saison sous le maillot parisien.

Selon différents médias, son entraîneur lui aurait fait comprendre qu'il devait chercher un nouveau point de chute lors du prochain mercato.

Laissé à l'"entraînement", selon le communiqué du Paris SG lundi, Lucas est le seul absent notable côté parisien avec le vétéran italien Thiago Motta, en convalescence à la suite de son opération au genou droit.

Le PSG est leader de son groupe A de Ligue des champions devant le Bayern Munich, et le restera à l'issue de la rencontre s'il s'impose, fait match nul ou perd par un écart de but inférieur à quatre buts.

Le groupe du Paris SG:

Gardiens: Alphonse Areola, Kevin Trapp

Défenseur: Yuri Berchiche, Dani Alves, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Thomas Meunier, Thiago Silva,

Milieux: Julian Draxler, Giovani Lo Celso, Christopher Nkunku, Javier Pastore, Adrien Rabiot, Marco Verratti

Attaquants: Edinson Cavani, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar Jr



- © 2017 AFP