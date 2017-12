Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le ministère des Sports a annoncé lundi qu'il va transmettre à la justice son rapport sur les pressions dont est soupçonné le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte dans l'affaire des sanctions contre le club de Montpellier.

Il appartiendra au parquet concerné de décider s'il ouvre une enquête pénale. En cause, une possible intervention du patron du rugby français pour réduire une sanction disciplinaire contre le club de l'entrepreneur Mohed Altrad, dont le groupe Altrad, sponsor de l'équipe de France, avait signé un contrat d'image début 2017 avec une société de Bernard Laporte, BL Communication.

Face à la polémique, l'ancien secrétaire d'Etat aux Sports (2007-2009) avait renoncé à ce contrat de 150.000 euros.

D'après les conclusions de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (Igjs), la sanction initiale contre Montpellier, sur laquelle les trois membres de la commission d'appel fédérale étaient tombés d'accord le 29 juin, a bien été diminuée le lendemain, après un coup de fil de Bernard Laporte au président de la commission d'appel Jean-Daniel Simonet, a expliqué à l'AFP le ministère des Sports.

"Sans préjuger de ce qui s'est dit lors de cet appel, ce coup de fil a précédé un changement de décision", indique-t-on aussi au ministère des Sports.

"L'Inspection est allée au bout de son travail avec ses moyens. On constate qu'il reste des zones d'ombre. C'est pour ça que le rapport est transmis au procureur", ajoute le ministère, qui n'a pas précisé à quel parquet il a transmis le dossier.



Par Sébastien BLANC - © 2017 AFP