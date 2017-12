Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

L'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili, devenu opposant au pouvoir ukrainien, a été brièvement interpellé par la police mardi à Kiev avant d'être libéré sous pression de centaines de ses partisans descendus dans la rue pour bloquer le fourgon qui le transportait.

Cette crise illustre la confrontation politique de longue date entre Mikheïl Saakachvili, qui se présente comme le pourfendeur de la corruption des autorités de Kiev, et le président Petro Porochenko, qui l'a déchu de sa nationalité ukrainienne en juillet.

Devenu opposant au gouvernement pro-occidental de Kiev après l'avoir soutenu, M. Saakachvili avait fait un retour spectaculaire en Ukraine en septembre, forçant le passage à un poste frontière aidé par ses partisans, et promettant de reprendre son combat contre "la dictature des oligarques" et le "pillage de l'économie" par les autorités.

Il a été interpellé mardi par les forces de l'ordre, qui ont mené dans la matinée une perquisition à son domicile à Kiev, dans le cadre d'une affaire que l'opposant dénonce comme orchestrée par le président Porochenko.

Le fourgon qui l'embarquait a ensuite été bloqué pendant plus d'une heure par les partisans de M. Saakachvili, descendus par centaines dans la rue et qui ont commencé à ériger des barricades.

L'ex-président géorgien est sorti du véhicule et s'est dirigé vers le Parlement en compagnie des manifestants, sans qu'il soit possible de savoir si sa libération était le résultat d'une action de force de ses partisans ou si la police avait cédé face à la foule.

Devant le parlement, M. Saakachvili a exhorté les Ukrainiens à manifester pour obtenir le départ "pacifique" du président et des députés.

- Manifestations anticorruption -

M. Saakachvili a été interpellé car il est soupçonné d'avoir voulu "prendre le pouvoir par la force" lors de manifestations anticorruption, a indiqué le procureur général Iouri Loutsenko, qui a en outre accusé l'opposant d'être financé par l'ex-président ukrainien prorusse Viktor Ianoukovitch, déchu en 2014 à la suite du soulèvement pro-européen du Maïdan à Kiev.

"Saakachvili doit se conformer à la loi (...) et répondre aux accusations qui le visent, au lieu de provoquer des affrontements", a accusé sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov, tandis que le Parquet indiquait avoir décidé d'assigner à résidence l'opposant.

Mikheïl Saakachvili s'était auparavant adressé à ses partisans depuis le toit de l'immeuble où était menée la perquisition. "Porochenko est un voleur. Porochenko a trahi le peuple ukrainien. La bande qui a pris le pouvoir en Ukraine devra en répondre", avait-t-il alors lancé, selon des images de la télévision ukrainienne.

L'ambassade des Etats-Unis à Kiev a appelé sur Twitter "toutes les parties à la désescalade et à éviter la violence". A Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part indiqué aux journalistes "suivre avec intérêt les événements actuels en Ukraine", qualifiant la situation de M. Saakachvili de "difficile".

Le président géorgien Giorgi Margelachvili a de son côté estimé sur Twitter que cette situation relevait d'une "affaire intérieure de l'Ukraine" tout en espérant que la sécurité de son prédécesseur allait être assurée.

Nommé gouverneur de la région d'Odessa en 2015, M. Saakachvili avait démissionné avec fracas un an et demi plus tard, en accusant M. Porochenko de corruption. Le 17 octobre, après son retour en Ukraine, il avait réuni plusieurs milliers de manifestants à Kiev pour exiger du pouvoir d'en faire plus contre ce mal qui ronge le pays.

L'ex-président géorgien fait parallèlement l'objet d'une demande d'extradition pour "abus de pouvoir" adressée par son pays natal, qui l'avait déjà privé de sa citoyenneté géorgienne après qu'il eut reçu la nationalité ukrainienne, faisant de lui aujourd'hui un apatride.

Alors que les prochaines législatives sont prévues en 2019 en Ukraine, le parti de M. Saakachvili, le "Mouvement des forces nouvelles", n'était crédité que d'un peu plus de 1% des intentions de vote selon un sondage publié en mai.



