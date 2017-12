Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Trois Maltais ont été inculpés mardi soir dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de la journaliste et blogueuse anticorruption Daphne Caruana Galizia le 16 octobre.

Les trois hommes, au casier judiciaire déjà chargé, ont plaidé non coupables des faits qui leur sont reprochés, en l'occurrence d'avoir fabriqué la bombe qui a tué la journaliste et de participation à une organisation criminelle. Ils n'ont pas bronché lorsque le juge a prononcé leur inculpation et ordonné leur maintien en détention.



