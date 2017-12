Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) est 18e du Ballon d'Or 2017, après avoir occupé la troisième place de l'édition précédente, tandis que Karim Benzema (Real Madrid) prenait le 25e rang, ont annoncé jeudi les différents canaux de L'Equipe et France Football qui organisent ce prix.

Deux autres Français figuraient au sein des 30 joueurs en lice, et apparaîtront donc parmi les 15 premiers du classement: le milieu N'Golo Kanté (Chelsea) et l'attaquant Kylian Mbappé (Paris SG).

Le grand favori pour la distinction individuelle suprême reste Cristiano Ronaldo (32 ans): le buteur portugais du Real Madrid est pressenti pour se succéder à lui-même et décrocher son cinquième Ballon d'Or, égalant ainsi le record de son vieux rival Lionel Messi. L'annonce du lauréat est attendue vers 20h00.

Classement de la 16e à la 29e place:

16. Marcelo (BRA/Real Madrid)

17. Toni Kroos (GER/Real Madrid)

18. Antoine Griezmann (FRA/Atletico Madrid)

19. Eden Hazard (BEL/Chelsea)

20. David De Gea (ESP/Manchester United)

21. Pierre-Emerick Aubameyang (GAB/Dortmund)

. Leonardo Bonucci (ITA/Juventus puis AC Milan)

23. Sadio Mané (SEN/Liverpool)

24. Radamel Falcao (COL/Monaco)

25. Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

26. Jan Oblak (SVN/Atletico Madrid)

27. Mats Hummels (GER/Bayern Munich)

28. Edin Dzeko (BIH/AS Rome)

29. Philippe Coutinho (BRA/Liverpool)

. Dries Mertens (BEL/Naples)



