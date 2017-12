Le RC Strasbourg, bourreau du Paris SG lors de la précédente journée, va tenter de poursuivre sur sa lancée vendredi (20h45) à Bordeaux pour le coup d'envoi de la 17e journée de Ligue 1, qui verra le club parisien faire son retour au Parc des Princes après sa défaite contre le Bayern Munich (3-1).

Les Parisiens auront-ils digéré leur déception? Battus en Bavière pour la dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions, ils ont enchaîné deux défaites consécutives pour la première fois depuis 2014 et se présentent forcément moins confiants qu'auparavant pour la réception de Lille, samedi (17h00).

Les Lillois, pour leur part, sont enfin sortis de la zone de relégation à la faveur de deux victoires d'affilée, contre Lyon (2-1) puis Toulouse (1-0). Ils ne semblent a priori pas de taille pour poursuivre sur leur lancée à Paris, mais il n'était pas non plus prévu que Paris soit défait à Strabourg lors de la précédente journée...

Les Strasbourgeois, justement, donneront le coup d'envoi de cette 17e journée en se déplaçant à Bordeaux vendredi. Invaincus depuis quatre matches (2 victoires, 2 nuls), ils y affronteront des Bordelais pas forcément au mieux avec une seule victoire lors des huit matches qui ont suivi leur déroute au Parc des Princes (6-2), le 30 septembre dernier.

Ambitieux avant le coup d'envoi de la saison, les Girondins doivent vite se ressaisir sous peine de plonger un peu plus encore au classement, dont ils n'occupent déjà plus que la 11e place.

Maigre consolation pour eux: c'est toujours mieux que Saint-Etienne, 12e avant un périlleux déplacement au Vélodrome pour défier Marseille en clôture de cette journée de L1, très musicale puisque la Ligue (LFP) a annoncé jeudi qu'une chanson de Johnny Hallyday serait diffusée avant chaque rencontre de L1 et L2 ce week-end, en guise d'hommage à la star française décédée dans la nuit de mardi à mercredi.



Le programme de la 17e journée de Ligue 1 de football qui sera disputée les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre:

Vendredi:

(20h45) Bordeaux - Strasbourg

Samedi:

(17h00) Paris SG - Lille

(20h00) Toulouse - Caen

Monaco - Troyes

Metz - Rennes

Angers - Montpellier

Guingamp - Dijon

Dimanche:

(15h00) Amiens - Lyon

(17h00) Nantes - Nice

(21h00) Marseille - Saint-Etienne



Par Paul RICARD - © 2017 AFP