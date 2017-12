Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les handballeuses françaises ont gagné facilement leur dernier match de poule contre une Roumanie volontairement diminuée, 26 à 17, vendredi à Trèves en Allemagne, et devront attendre les derniers résultats de la soirée pour connaître leur adversaire en huitième de finale du Mondial.

Les handballeuses françaises ont gagné facilement leur dernier match de poule contre une Roumanie volontairement diminuée, 26 à 17, vendredi à Trèves en Allemagne, et devront attendre les derniers résultats de la soirée pour connaître leur adversaire en huitième de finale du Mondial.



En s'imposant, les Bleues ont fait ce qu'elles devaient faire pour éviter la Norvège, tenante du titre, qui faisait figure d'épouvantail, même s'il faudra patienter jusqu'à la fin du "derby" scandinave contre la Suède, vendredi soir, pour en être sûr. Les rivaux probables sont la Suède et la Hongrie.

La dernière rencontre de poule face à la Roumanie n'a été qu'une formalité car les Roumaines, déjà assurées de finir en tête, ont fait jouer leurs remplaçantes. L'arrière Cristina Neagu, l'une des meilleures joueuses du monde, n'a pas mis les pieds sur le terrain et l'équipe adverse n'avait rien à voir avec celle qui avait gagné ses quatre premiers matchs.

Les Françaises ont creusé un énorme écart en première période (17-7), puis se sont un peu relâchées dans la seconde, gagnée d'un but par la Roumanie.

L'ailière Manon Houette a poursuivi sur la lancée de son bon début de tournoi en inscrivant 7 buts. Kali Niakaté et Laura Flippes ont marqué quatre fois chacune.

"La première mi-temps a été très bonne. On a essayé de perdre peu de ballons, on a bien défendu avec une bonne Cléopâtre Darleux dans les buts. En deuxième mi-temps, on a beaucoup tourné et on a un peu perdu les repères", a commenté le sélectionneur Olivier Krumbholz au micro de BeinSports.



Par Paul RICARD - © 2017 AFP