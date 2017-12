Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Nicolas Sarkozy a rendu hommage vendredi à Johnny Hallyday, notant qu'avec sa disparition, "c'est un pan entier de nos vies qui disparaît", alors qu'il sortait du funérarium du Mont-Valérien où repose la dépouille du chanteur.

"J'ai eu la chance de bien le connaître. Avec Carla on s'est souvent rencontrés. C'est un pan entier de nos vies qui disparaît", a déclaré l'ancien président à la presse, son épouse Carla Bruni à ses côtés.

"Je n'imaginais pas qu'un jour on serait là, ici, au funérarium, à le voir dans son cercueil".

"Je voudrais dire combien Carla et moi, on pense à sa famille, à Laeticia qui a veillé sur lui quels que soient les difficultés ou les aléas de la santé, et à tous ses enfants", a poursuivi M. Sarkozy, visiblement ému.

"Il aimait tellement la scène... le jour où il s'est marié, j'ai un souvenir très précis de ça, on a été déjeuner au restaurant. Il y avait lui, Laeticia, la famille de Laeticia. Et le soir-même il partait à Périgueux pour chanter. Le jour de son mariage ! C'était sa vie", a raconté l'ancien président.

"C'est un personnage qui comptait dans la vie des Français. Et ça laisse un grand vide. Pour beaucoup de gens, il représentait l'idée du bonheur", a ajouté M. Sarkozy, estimant que "ça va au delà du chanteur, de la musique".

"Quand on voit quelqu'un qu'on a bien connu, qui représente tellement et qui représentait la vie, la force, et qu'on le voit dans son cercueil, ça ramène à la fragilité de la vie, à la fragilité de la destinée de chacun, aux mystères de la vie. A l'arrivée, c'est inéluctable".

M. Sarkozy a également rendu hommage à l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson, décédé mardi. "C'est deux personnes extrêmement différentes bien sûr mais qui avaient la même volonté de vivre, et qui à leur manière ont donné du bonheur aux Français, au-delà de l'écrivain ou au-delà du chanteur". "Ils sont en quelque sorte plus célèbres que leur ?uvre".

Johnny Hallyday avait successivement soutenu Valéry Giscard d'Estaing en 1974, Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy en 2007. En 2012, il avait fait savoir qu'il avait dîné avec François Hollande, au lendemain de son meeting au Bourget en janvier.



