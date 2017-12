Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le Paris SG, qui a su renouer avec la victoire contre Lille 3-1 après deux défaites d'affilée, s'est adjugé le titre honorifique de champion d'automne deux matches avant la trêve, samedi lors de la 17e journée de Ligue 1.

Défaits successivement à Strasbourg (2-1), lors de la précédente journée, et par le Bayern Munich (3-1), mardi en Ligue des champions, les Parisiens ont assuré un 9e succès de rang à domicile grâce à Angel Di Maria (28e), Javier Pastore (49e) et Kylian Mbappé (90+3). Avec provisoirement 12 points d'avance sur la 2e place, le PSG ne peut plus être rejoint en tête avant la fin de la phase aller.



