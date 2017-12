Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi en France contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les Etats-Unis et la venue du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu dimanche à Paris.

A Paris, ils étaient environ 400 place de la République à l'invitation des associations EuroPalestine et France Palestine Solidarité, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Ce n'est pas Trump qui décide du droit international (...) Il n'y a pas de peuple élu !", a lancé Olivia Zemor d'EuroPalestine devant un public brandissant des drapeaux palestiniens.

"Jérusalem, capitale palestinienne!", ont répliqué les manifestants. "Honte, honte!", ont-il ajouté à propos de la rencontre prévue dimanche entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien à l'Elysée.

A Marseille, environ 500 personnes se sont rassemblées sur le Vieux Port en scandant les slogans "Israël, casse toi, la Palestine n'est pas à toi" ou "Nous sommes tous Palestiniens".

"On part du principe que si les Etats-Unis ont pris cette décision, les autres vont suivre, et il faut réagir tout de suite", a expliqué à l'AFP Maud Sevestre, une des organisatrices de cette manifestation, en dénonçant "le génocide à ciel ouvert" à l'?uvre à Gaza.

Aux cris de "Palestine vivra, Palestine vaincra", ou de "Allahou Akbar", les manifestants, très jeunes pour la plupart, ont défilé dans le calme, en brandissant deux drapeaux géants de la Palestine.

A Lyon, quelque 300 personnes se sont rassemblées en bord de Rhône, brandissant des drapeaux palestiniens.

"La décision de Donald Trump met le feu à la poudrière", a déclaré à l'AFP Jérôme Faynel président du Collectif 69 Palestine et organisateur du rassemblement lyonnais.

"Il faut maintenant que l'Europe prenne l'initiative. Et la rencontre dimanche entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu pourrait être une bonne occasion d'élever la voix", a-t-il ajouté.

Une trentaine de personnes se sont rassemblées également à Lille à la mi-journée à l'appel de l'association France Palestine Solidarité du Nord-Pas-de-Calais.

La reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne "vise à mettre le feu aux poudres", a dénoncé Mireille Gabrelle, trésorière de l'association, regrettant la "position hypocrite" d'Emmanuel Macron qui "dénonce la décision de Trump et reçoit en même temps Netanyahu".



