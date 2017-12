Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Douze départements ont été placés en vigilance orange samedi en fin de journée et jusqu'à lundi matin, dont huit pour des risques de neige et verglas, trois pour vents violents dans les Hauts-de-France ainsi que la Savoie pour de possibles avalanches, a annoncé Météo-France.

La vigilance orange pour neige et verglas concerne l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, le Cantal, le Drôme, la Haute-Loire et la Lozère, tandis que le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sont concernés par des vents violents.

Le temps est actuellement "assez calme sur le pays. Les premières pluies d'une perturbation océanique gagnent la façade ouest" tandis que "sur la Savoie, l'épaisseur de neige est de l'ordre de 50 cm dès 1.500 mètres d'altitude dans les versants nord", a indiqué la même source.

Juste avant un redoux attendu dimanche matin, des pluies verglaçantes seront observées sur le Massif Central et jusqu'en moyenne vallée du Rhône. "Elles rendront temporairement les chaussées très glissantes", prévient Météo France.

Sur les Hauts-de-France, un "épisode neigeux bref nécessitant une vigilance particulière", sera suivi d'une tempête hivernale classique en cette saison.

Les Alpes du sud seront touchées par "un épisode neigeux remarquable à basse altitude" tandis que sur les massifs de Savoie, touchés par une nouvelle perturbation dimanche, les avalanches pourront atteindre les routes et toucheront plus particulièrement les secteurs routiers d'altitude.



