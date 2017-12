Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le Français Alexis Pinturault a remporté samedi le slalom géant de Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère, devançant l'Allemand Stefan Luitz de 28/100 et l'Autrichien Marcel Hirscher de 54/100.

C'est la 20e victoire en Coupe du monde de Pinturault, qui s'était classé 3e de la première manche. Le Français apprécie particulièrement la piste de Val d'Isère, où il était le tenant du titre.

"Les conditions étaient très difficiles", a déclaré le vainqueur à l'arrivée. "Cette piste a un profil très différent de celle de Beaver Creek (où il s'était classé 12e la semaine passée, ndlr). J'ai changé de matériel par rapport à Beaver Creek, où j'avais fait pas mal de fautes", a-t-il aussi souligné.

Le départ de l'épreuve a été abaissé en raison du vent et des accumulations de neige. Sur ce parcours amputé de sept portes, c'est Hirscher qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche. Mais l'Autrichien a perdu du temps dans le second parcours en accrochant le drapeau d'une porte, qui est resté coincé dans son gant droit plusieurs secondes.

Avec sa 2e place, Luitz confirme son bon début de saison et sa 3e place à Beaver Creek derrière Hirscher.

Le camp français avait en tout cas de quoi être satisfait, puisque outre la victoire de Pinturault, Mathieu Faivre a pris une bonne 4e place, Thomas Fanara, de retour de blessure, s'est classé 10e, et Victor Muffat-Jeandet a fini 14e. D'excellents résultats sous les yeux de la ministre des Sports Laura Flessel.



