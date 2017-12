Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le Paris SG, a dissipé tout début de crise contre Lille (3-1) après deux défaites d'affilée, en s'adjugeant le titre honorifique de champion d'automne à deux matches de la trêve, samedi, avant que le tenant du titre Monaco arrache in extremis la victoire contre le promu Troyes (3-2).

Le Paris SG, a dissipé tout début de crise contre Lille (3-1) après deux défaites d'affilée, en s'adjugeant le titre honorifique de champion d'automne à deux matches de la trêve, samedi, avant que le tenant du titre Monaco arrache in extremis la victoire contre le promu Troyes (3-2).



. Paris s'évite une crise

Les Parisiens ont su "rallumer le feu". Défaits successivement à Strasbourg (2-1), lors de la précédente journée, et chez le Bayern Munich (3-1), mardi en Ligue des champions, les Parisiens ont su renouer avec le succès pour rendre hommage à leur manière à la star Johnny Hallyday (dont les tubes n'ont cessé de résonner au Parc des Princes samedi), et surtout éteindre tout début de crise en s'adjugeant le titre honorifique de champion d'automne.

S'ils n'ont pas rassuré sur leur niveau de jeu, les Parisiens ont su assurer l'essentiel, dans un premier temps, grâce à Angel Di Maria (28e) et Javier Pastore (49e), les habituels remplaçants revanchards.

Mais alors qu'un 9e succès de rang à domicile semblait se dessiner, les coéquipiers de Cavani se sont compliqué la fin de la rencontre après la réduction du score d'Anwar El-Ghazi (86e). Sur un rush supersonique en contre alors que le gardien des Dogues était monté sur corner, Kylian Mbappé (90+3) a permis au Parc de respirer.

Avec provisoirement 9 points d'avance sur la 2e place, le leader (44 points) ne peut plus être rejoint avant la fin de la phase aller.

. Monaco s'en sort bien

Ouf! Au bord d'une grave crise de résultat, Monaco a réussi à maintenir ses chances de passer la trêve en seconde position au prix d'une "remontada" inespérée. Le champion en titre Monaco, mené 2-0 sur sa pelouse jusqu'à la 70e minute, a cependant attendu les cinq dernières minutes pour retourner Troyes.

C'est plutôt une 5e défaite en six matches toutes compétitions confondues qui semblait se dessiner pour les hommes de Leonardo Jardim après le doublé inscrit par l'attaquant sud-coréen Suk (25e, 50e).

Mais le but contre son camp de Deplagne (70e) a servi d'électrochoc. Tout comme l'entrée en jeu de Carillo, à la mi-temps. Sur un centre de Moutinho, le longiligne attaquant reprenait d'une parfaite tête croisé pour égaliser (85e), avant de récidiver trois minutes plus tard grâce à une bonne déviation de Glik (88e).

Lyon et Marseille, relégués à trois longueurs, tenteront de recoller au classement dimanche, respectivement contre Amiens (15h00) et Saint-Etienne (21h00).

. Festival à Guingamp, regrets à Metz

Dans les autres rencontres, Guingamp (9e, 22 pts) s'est offert un carton contre Dijon (4-0) et bascule dans la première partie du classement.

Toulouse (16e, 19 pts), qui a enfin réussi à inscrire un pénalty, s'est donné de l'air en s'imposant 2-0 contre Caen.

A contrario, Angers (19e, 15 pts) et Metz (20e, 5 pts) ont réalisé les deux mauvaises opérations de la soirée. Les Angevins qui ont fait souffrir Montpellier, meilleure défense du championnat, n'a pas réussi à l'emporter (1-1), tandis que les Messins se sont fait rejoindre en toute fin de match par Rennes (1-1).

Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Bordeaux - Strasbourg 0 - 3

samedi

Paris SG - Lille 3 - 1

(20h00) Toulouse - Caen

Monaco - Troyes

Metz - Rennes

Angers - Montpellier

Guingamp - Dijon

dimanche

(15h00) Amiens - Lyon

(17h00) Nantes - Nice

(21h00) Marseille - Saint-Etienne

Champion d'automne (entre parenthèses, le champion final):

2017-2018: Paris SG

2016-2017: Nice (Monaco)

2015-2016: Paris SG (Paris SG)

2014-2015: Marseille (Paris SG)

2013-2014: Paris SG (Paris SG)

2012-2013: Paris SG (Paris SG)

2011-2012: Paris SG (Montpellier)

2010-2011: Lille (Lille)

2009-2010: Bordeaux (Marseille)

2008-2009: Lyon (Bordeaux)



- © 2017 AFP