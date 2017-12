Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté dimanche le slalom de Val-d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin et disputé sous de fortes chutes de neige. En 1 min 41 sec 94/100, Hirscher, auteur d'une énorme seconde manche (8e de la 1re), a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Suédois Andre Myhrer de respectivement 39 et 40/100.

L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté dimanche le slalom de Val-d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin et disputé sous de fortes chutes de neige. En 1 min 41 sec 94/100, Hirscher, auteur d'une énorme seconde manche (8e de la 1re), a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Suédois Andre Myhrer de respectivement 39 et 40/100.