Le Real Madrid déjà au menu du PSG en Ligue des champions ? Au vu des épouvantails présents dans le 2e chapeau, la probabilité de voir le club français tomber sur un adversaire compliqué en 8e de finale est loin d'être négligeable, lors du tirage au sort lundi (12h00).

Et si le PSG n'avait pas réalisé une si bonne opération que cela en terminant 1er de son groupe ? En cas de tirage favorable à Nyon, à l'image de Séville, Bâle, du Shakhtar Donetsk ou du FC Porto, quatre équipes à sa portée sur le papier, les dirigeants qataris pourront savourer le beau parcours réalisé en phase de groupe, tout juste entaché de la défaite à Munich (3-1). Mais avec la présence de candidats déclarés au titre dans le chapeau 2, le dernier représentant français en C1 peut malgré tout connaître la même mésaventure que l'an dernier en tirant, dès les 8e de finale, un adversaire du calibre du FC Barcelone.



"Comme deuxième, il y a de grandes équipes, il y a la Juve, le Real Madrid, Chelsea... Les autres sont forts aussi. On va respecter tout le monde mais aussi croire en nous. Si on tombe contre le Real, il faudra faire le match parfait à 200%", a résumé le Parisien Marco Verratti, samedi après la victoire contre Lille (3-1).



- Retrouvailles avec Chelsea ? -



L'Italien a raison. S'il y a un épouvantail dans le deuxième chapeau, c'est bien le Real de Zidane et Cristiano Ronaldo ! Doubles tenants du titre, les Madrilènes, mal en point en Liga mais toujours redoutables en C1, visent un triplé historique. Dans le sillage d'un "CR7" devenu le premier joueur à marquer lors des six matches de poules d'une édition de Ligue des champions, et toujours aussi vorace malgré le gain d'un 5e Ballon d'Or, les Merengue risquent d'offrir un visage plus conforme à leur niveau lors de la 2e partie de saison.



Si la Juventus Turin de Blaise Matuidi, finaliste malheureuse des éditions 2015 et 2017, apparaît naturellement comme l'autre gros morceau à éviter, c'est Chelsea qui fait figure de tirage le plus probable au niveau statistique. Les Blues, qui ne peuvent affronter ni les autres clubs anglais (Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool) ni l'AS Rome, n'auront que trois adversaires possibles: le Barça, Besiktas et... le PSG, qu'ils ont déjà croisé trois fois lors des quatre dernières éditions. Au-delà de renforcer de possibles retrouvailles avec le club anglais, la règle stipulant qu'aucune équipe ne peut affronter une autre formation issue du même championnat ou de son groupe permet quand même à Paris d'éviter le Bayern Munich.



- Emery: "N'importe quelle équipe" -



"Pas de préférence, on verra. On sait que si on veut aller le plus loin possible, il faudra en passer par toutes les équipes. C'est la Ligue des champions, grand match, grand rendez-vous... Il faudra être présent, c'est tout", a estimé le gardien Alphonse Aréola. "Nous sommes prêts, et avec les informations de notre match de Munich, nous serons encore plus prêts. Je suis sûr que l'équipe va arriver très forte (en 8e de finale), c'est pour ça que l'équipe que nous affronterons, ce ne sera pas différent. Je veux n'importe quelle équipe", a renchéri Unai Emery.



L'entraineur parisien, fragilisé par deux défaites de rang avant de glaner le titre honorifique de champion d'automne en Ligue 1, sait que son équipe possède malgré tout de solides arguments cette saison pour ne plus revivre l'épisode de la "remontada". "Nous avons fini la phase de poule de Ligue des champions à la première place, c'est un très bon résultat, et notre équipe a inscrit le record de buts en phase de poule (25 en six matches, ndlr)", a-t-il notamment souligné samedi.



Avec le recrutement "galactique" cet été de Neymar et Kylian Mbappé pour plus de 400 millions d'euros (bonus compris), les Parisiens disposent même dorénavant d'un arsenal offensif censé les faire enfin passer le cap des quarts de finale. Suffisant pour faire peur au Real et consorts ?



Equipes en lice pour les 8es de finale de la Ligue des champions (aller les 13/14 et 20/21 février, retour les 6/7 et 13/14 mars):

. Chapeau 1

Tottenham (ENG), FC Barcelone (ESP), Manchester City (ENG), Besiktas (TUR), Paris SG (FRA), Manchester United (ENG), AS Rome (ITA), Liverpool (ENG)



. Chapeau 2

Real Madrid (ESP), Bayern Munich (GER), Chelsea (ENG), Bâle (SUI), Juventus Turin (ITA), Séville FC (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), FC Porto (POR)



AFP