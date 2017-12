La gare Montparnasse était affectée lundi matin par une "panne d'électricité du système d'éclairage et de téléaffichage", a affirmé la SNCF, qui a précisé que cela ne provoque pas de "perturbation majeure du trafic", dans un communiqué.

"Les systèmes de secours ont pris le relai et la gare est maintenant dans sa majeure partie éclairée. Pas de perturbation majeure du trafic. Les premiers TGV au départ ont pu partir normalement", a-t-elle ajouté. La SNCF précise que "les lignes N et U de Transilien ont été partiellement touchées au début du service" mais que "la situation se normalise".



"Les équipes de réparation sont sur place depuis 4h et assurent la réparation", a-t-elle souligné. Ces incidents interviennent dans le contexte d'une importante panne qui a paralysé le 3 décembre la gare Montparnasse pour la deuxième fois depuis l'été, laissant des milliers de personnes sans transport. Depuis, la SNCF a promis "une profonde réorganisation" dans la gestion de la rénovation de ses infrastructures, comme le réclamait le gouvernement.



AFP