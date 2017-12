Le Paris SG de Neymar a hérité d'un tirage très relevé avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo double tenant du titre, choc des 8e de finale de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué lundi.

Les autres rencontres sont: Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Séville-Manchester United, Shakhtar-AS Rome, Chelsea-Barcelone et Besiktas-Bayern. Les 8e de finale se disputeront les 13-14 et 20-21 février (matches aller) et les 6-7 et 13-14 mars (matches retour).



