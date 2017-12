Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini a condamné lundi "toutes les attaques contre des Juifs, partout dans le monde, y compris en Europe", en recevant à Bruxelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La visite du chef du gouvernement d'Israël, sa première à Bruxelles, intervient en pleine de période de tensions après la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme la capitale d'Israël, que l'UE a critiquée. "En tant que partenaires et amis d'Israël, nous pensons qu'il est dans les intérêts sécuritaires d'Israël de trouver une solution durable et globale" au conflit israélo-palestinien, a par ailleurs estimé Mme Mogherini.



