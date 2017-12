Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

C'est le dossier le plus sensible de cette fin d'année: le rapport des médiateurs sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) atterrit mercredi sur la table d'Edouard Philippe, avant une décision rapide de l'exécutif sur la poursuite ou non de ce projet enlisé depuis des années.

C'est le dossier le plus sensible de cette fin d'année: le rapport des médiateurs sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) atterrit mercredi sur la table d'Edouard Philippe, avant une décision rapide de l'exécutif sur la poursuite ou non de ce projet enlisé depuis des années.