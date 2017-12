Une "explosion d'origine inconnue" est survenue lundi matin au centre de Manhattan, près de la gare routière de Port Authority, a indiqué la police-de New York, sans mentionner de victime. Une personne a été arrêtée.

Le New York Post a rapporté que plusieurs personnes avaient été blessées. L'accident a eu lieu à proximité de la 42e rue et de la 8e Avenue à Manhattan, non loin de Times Square. La police et les pompiers ont confirmé être sur place, mais sans atres détails pour l'instant



AFP