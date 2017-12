Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

000 foyers étaient privés d'électricité lundi matin dans la région des Pays de la Loire, dont 45.000 pour le seul département de la Vendée, à la suite de vents violents, a-t-on appris auprès de la direction régionale d'Enedis.

"A 09H00, 80.000 clients sont sans courant dans la région, dont 45.000 en Vendée, 20.000 en Maine-et-Loire, 10.000 dans la Sarthe, 5.000 en Loire-Atlantique et 100 en Mayenne", a indiqué à l'AFP une porte-parole d'Enedis Pays de la Loire.

La tempête Ana a abordé les côtes atlantiques. En Vendée, département maintenu en vigilance orange par Météo France pour des vents violents, une pointe à 137 km/h a été enregistrée à l'île d'Yeu. A l'intérieur des terres, la pointe la plus forte a été enregistrée à 125 km/h à Luçon, selon la préfecture.

Ces fortes rafales ont entraîné la fermeture temporaire du pont de Noirmoutier, qui a depuis été rouvert à la circulation pour les seuls véhicules légers, d'une hauteur inférieure à moins de 2 m.

Les services de secours ont reçu 1.055 appels depuis le début de l'épisode venteux, et les pompiers avaient procédé à 478 interventions à 09H30, principalement pour des chutes d'arbre et des dégagements de la voie publique, selon un porte-parole de la préfecture de la Vendée.

Le service de transports scolaires a été également suspendu toute la matinée dans l'ensemble du département, précise un communiqué de la préfecture.

Dans les Pays de la Loire, trois départements - la Vendée, le Maine-et-Loire et la Sarthe - sont placés en vigilance orange, en raison de vents violents.

Cet épisode se déplace progressivement vers le nord-est mais des rafales de vent sont encore attendues, notamment en Vendée, jusqu'en milieu de matinée.



