Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Bordeaux va-t-il se sortir de la crise ? L'équipe de Jocelyn Gourvennec, contesté par ses supporters, se déplace à Toulouse mardi (18h45) pour un derby de la Garonne périlleux en huitième de finale de Coupe de la Ligue, tandis que Monaco reçoit Caen pour son entrée en lice.

Bordeaux va-t-il se sortir de la crise ? L'équipe de Jocelyn Gourvennec, contesté par ses supporters, se déplace à Toulouse mardi (18h45) pour un derby de la Garonne périlleux en huitième de finale de Coupe de la Ligue, tandis que Monaco reçoit Caen pour son entrée en lice.



Les Monégasques se sont fait peur ce week-end à domicile contre le promu Troyes, arrachant la victoire dans les tous derniers instants du match (3-2). Finalistes de la dernière édition de la Coupe de la Ligue, ils n'ont plus de compétition européenne à disputer cette saison et auront sans doute à coeur d'aller loin dans les coupes nationales.

Il faudra d'abord se débarrasser de Caennais bien classés en championnat (9e) mais qui restent sur une défaite à Toulouse (2-0) ce week-end.

Toulouse, justement, va accueillir mardi un huitième de finale sous tensions entre les hommes de Pascal Dupraz, qui ne comptent que quatre longueurs d'avance sur la zone de relégation en championnat, et surtout Bordeaux qui, malgré des ambitions européennes, n'est pas beaucoup mieux classé.

Les supporters girondins ont d'ailleurs sévèrement taclé leur équipe ce week-end après une défaite piteuse à domicile contre le promu Strasbourg. "Je ne peux qu'affirmer que j'ai toujours la foi, que je veux me battre pour mon club", a clamé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec lundi, alors que les supporters ont demandé sa démission samedi.

L'ancien coach de Guingamp reste soutenu par sa direction mais une défaite chez le rival régional ferait mauvais genre, alors que le flambant neuf Matmut Atlantique bordelais accueillera la finale de l'épreuve fin mars.

Quadruple tenant du titre, le PSG entamera la défense de ses couronnes dans l'épreuve mercredi sur la pelouse de Strasbourg, là même où Neymar et consorts ont perdu leur premier match de la saison. Cette fois, le Brésilien risque d'être absent, puisqu'il a eu l'autorisation de son club pour se rendre quelques jours au Brésil afin de résoudre un problème familial.

Le tirage au sort du tour suivant sera effectué le mercredi 13 décembre dans la foulée de Strasbourg-PSG, sur le plateau de l'émission 'Late Football Club' sur Canal Plus Sport.

Programme des 8es de finale de la Coupe de la Ligue disputés mardi et mercredi.

Mardi

(18h45) Toulouse - Bordeaux

(21h05) Monaco - Caen

Angers - Metz

Mercredi

(18h45) Rennes - Marseille

(21h05) Strasbourg - Paris SG

Lille - Nice

Amiens - Tours (L2)

Montpellier - Lyon

NDLR: clubs de L1 sauf mention contraire



Par Sebastian Smith - © 2017 AFP