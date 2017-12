Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'entraîneur du PSG Unai Emery a décidé de titulariser l'avant-centre uruguayen Edinson Cavani et de laisser sur le banc le prodige français Kylian Mbappé pour le 8e de finale de Coupe de la Ligue à Strasbourg mercredi (21h05), selon la feuille de match.

"El Matador", meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 réalisations, est toujours en course pour terminer meilleur réalisateur en Europe sur l'année civile 2017. Avec 48 buts, il ne pointe en effet qu'à une longueur de Lionel Messi, l'attaquant argentin du FC Barcelone.

A la Meinau, où le PSG a enregistré sa première défaite de la saison il y a dix jours en championnat (2-1), Cavani évoluera aux côtés des Argentins Angel Di Maria et Javier Pastore. Ce dernier, auteur d'une très belle prestation samedi face à Lille (3-1) en L1, a été préféré à Mbappé pour occuper le côté droit de l'attaque parisienne.

La super-star brésilienne Neymar n'a pas fait le déplacement en Alsace puisque son club l'a autorisé à se rendre au Brésil pour quelques jours pour s'occuper d'un "problème" d'ordre familial. Revenu dans la capitale mercredi, il reprendra l'entraînement jeudi, a annoncé le PSG sur son compte Twitter.

Dans le but parisien, c'est le gardien international allemand Kevin Trapp qui est titularisé.

Paris, quadruple tenant de la Coupe de la Ligue, tentera mercredi de prendre sa revanche sur le RCSA, qui reste sur un probant succès 3-0 à Bordeaux vendredi en championnat.

L'entraîneur alsacien Thierry Laurey a toutefois décidé de ménager certains cadres comme le milieu Dimitri Liénard ou le défenseur Kader Manganne, qui sont sur le banc. L'attaquant Nuno Da Costa, bourreau du PSG en championnat (un but, une passe décisive), est lui suspendu.

Les équipes:

Strasbourg: Oukidja - Lala, Ba. Koné, Salmier, Seka - Grimm (cap), Aholou, Nogueira, Gonçalves - Saadi, Bahoken

Paris SG: Trapp - Meunier, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Dani Alves - Verratti, Lo Celso, Draxler - Pastore, Cavani, Di Maria



