Le Paris SG se rend à Strasbourg, où il a concédé sa première défaite de la saison début décembre en championnat, et les deux Olympiques joueront également chez leur adversaire, mercredi en 8e de finale de Coupe de la Ligue.

Le PSG, quadruple tenant du titre, se rend à la Meinau où il était tombé en L1 (2-1) pour y affronter un promu qui connaît un automne revigorant.

Le club de la capitale devra se remobiliser dans cette compétition après avoir hérité d'un adversaire comme le Real Madrid lundi pour les 8e de finale de Ligue des champions en février et mars.

La rotation en Coupe de la Ligue est habituelle dans l'enchaînement des matches, mais les circonstances l'imposent, avec une cascade d'indisponibilités qui pourrait profiter aux remplaçants habituels. La présence en Alsace de Neymar, autorisé à rentrer au Brésil quelques jours pour des raisons privées, demeure incertaine.

Marseille et Lyon auront également des déplacements piégeux, respectivement à Rennes et Montpellier, deux clubs qui ont redressé la barre en Ligue 1 pour pointer aux 6e et 7e places.

Mardi:

Toulouse - Bordeaux 2 - 0

Monaco - Caen 2 - 0

Angers - Metz 1 - 0

Mercredi

(18h45) Rennes - Marseille

(21h05) Strasbourg - Paris SG

Lille - Nice

Amiens - Tours (L2)

Montpellier - Lyon



AFP