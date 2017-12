Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, a été contrôlé positif au bronchodilatateur salbutamol lors du Tour d'Espagne 2017 qu'il a remporté, a indiqué mercredi l'Union cycliste internationale (UCI) dans un communiqué à l'AFP.

L'instance mondiale précise cependant que Froome, âgé de 32 ans, n'est pas soumis à une "suspension provisoire obligatoire" en raison de la nature de la substance incriminée.

"L?Union Cycliste Internationale (UCI) confirme qu?elle a notifié le coureur britannique Christopher Froome d?un Résultat d?Analyse Anormal (RAA) pour présence de Salbutamol à une concentration supérieure à 1000ng/ml dans un échantillon collecté durant la Vuelta a España le 7 septembre 2017. Le coureur a été notifié de ce RAA le 20 septembre 2017", indique le communiqué.

"L?analyse de l?échantillon B a confirmé le résultat de l?échantillon A du coureur" de l'équipe Sky, précise l'UCI.

"Par principe, et bien que cela ne soit pas exigé par le Code mondial antidopage, l'UCI signale systématiquement sur son site internet les violations potentielles des règles antidopage lorsqu'une suspension provisoire obligatoire s'applique (...) La présence d'une Substance Spécifiée telle que le Salbutamol dans un échantillon ne nécessite pas l'imposition d'une telle suspension provisoire à l'encontre du coureur", ajoute le communiqué.

Quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), Froome a gagné cette année son premier Tour d'Espagne, réussissant un doublé inédit la même saison depuis 1978.

Il a annoncé sa participation au Tour d'Italie 2018, le seul grand Tour cycliste qu'il n'a pas encore gagné. Le grand objectif de la saison de Froome reste le Tour de France. Le doublé Giro-Tour est un exploit qui n'a plus été accompli depuis 1998 et les succès de Marco Pantani.



Par Veronique DUPONT - © 2017 AFP